Concours de Tarot Rue des Lannes Mandeure
lundi 28 septembre 2026 · Rue des Lannes · Mandeure
Informations pratiques
Mandeure
Concours de Tarot
Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormessonn Mandeure Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
MANDEURE
Premier concours de la saison !
Le concours se déroule en 4 jeux de 6 manches avec le soutien du Tarot Club de Seloncourt.
Tous les positifs ont un lot.
Redistribution de 70% des engagements.
Inscription à partir de 13h00
Jeux à 14h00
Tarif 12€
Renseignements www.ascbm.fr .
Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormessonn Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Tarot
L’événement Concours de Tarot Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD