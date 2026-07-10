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AGENDA · Mandeure

Concours de Tarot Rue des Lannes Mandeure

lundi 28 septembre 2026 · Rue des Lannes · Mandeure

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Rue des Lannes
Adresse
Centre culturel Jean D'Ormessonn
Ville
25350 Mandeure
Département
Doubs
Tarif

Mandeure

Concours de Tarot

Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormessonn Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-28

MANDEURE
Premier concours de la saison !
Le concours se déroule en 4 jeux de 6 manches avec le soutien du Tarot Club de Seloncourt.
Tous les positifs ont un lot.
Redistribution de 70% des engagements.
Inscription à partir de 13h00
Jeux à 14h00
Tarif 12€
Renseignements www.ascbm.fr   .

Rue des Lannes Centre culturel Jean D’Ormessonn Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 

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English : Concours de Tarot

L’événement Concours de Tarot Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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