Les Voisins du Dessus Rue des Lannes Mandeure

Informations pratiques

Mandeure

Les Voisins du Dessus

Rue des Lannes Centre Culturel Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Une comédie de Laurence JYL

Mise en scène par Olivier Macé

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales.

Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient.

Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible.

Mais ils ne s’imaginent pas à quel point… Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Caroline Margeridon est bien plus qu’une personnalité médiatique c’est une énergie à part, un tourbillon d’enthousiasme et de répartie qui ne laisse personne indifférent. Une tornade sur scène… et dans le cœur du public. Figure incontournable du petit écran !

Didier Constant est Léon Charismatique et impertinent, il s’impose avec une jovialité désar-mante qui bouscule toutes les certitudes.

Jules Bahloul fait déjà figure de jeune talent à suivre de très près. Doté d’un instinct de jeu na-turel, d’une présence lumineuse et d’un regard aussi vif que sensible

Emilie Marié, a une formation solide entre théâtre classique, comédie musicale (ECM) et ateliers de théâtre elle a très tôt choisi d’allier audace et spontanéité dans ses pratiques scéniques. .

Rue des Lannes Centre Culturel Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 contact.ascbm@gmail.com

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English : Les Voisins du Dessus

L’événement Les Voisins du Dessus Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD