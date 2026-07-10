Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains Théâtre Antique de Mandeure Mandeure
jeudi 27 août 2026 · Théâtre Antique de Mandeure · Mandeure
Informations pratiques
Mandeure
Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains
Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
A travers un jeu de piste au cœur du théâtre antique de Mandeure, mettez-vous dans la peau d’un archéologue et venez découvrir en famille comment vivaient les Galloromains à l’époque où la cité antique d’Epomanduodurum connaissait son apogée !
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Chaque enfant est accompagné d’un adulte.
Durée 2 h. .
Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains
L’événement Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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