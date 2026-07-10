Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains Théâtre Antique de Mandeure Mandeure

Informations pratiques

Mandeure

Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

A travers un jeu de piste au cœur du théâtre antique de Mandeure, mettez-vous dans la peau d’un archéologue et venez découvrir en famille comment vivaient les Galloromains à l’époque où la cité antique d’Epomanduodurum connaissait son apogée !

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Chaque enfant est accompagné d’un adulte.

Durée 2 h. .

Théâtre Antique de Mandeure Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains

L’événement Jeu de piste Sur la piste des Gallo-Romains Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD