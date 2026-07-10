Forum des inscriptions Majestic Mandeure
samedi 5 septembre 2026 · Majestic · Mandeure
Informations pratiques
Mandeure
Forum des inscriptions
Majestic 87 Rue du 17 Novembre Mandeure Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Nous vous invitons à venir rencontrer tous nos animateurs et animatrices qui vont être présents toutes la saisons pour vous remettre en forme et qui vont vous renseigner.
Vous pourrez ainsi renouveler votre inscription, être sûr d’avoir une place dans l’activité que vous aurez choisie. .
Majestic 87 Rue du 17 Novembre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81
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English : Forum des inscriptions
L’événement Forum des inscriptions Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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