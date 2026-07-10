UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mandeure

Forum des inscriptions Majestic Mandeure

samedi 5 septembre 2026 · Majestic · Mandeure

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Majestic
Adresse
87 Rue du 17 Novembre
Ville
25350 Mandeure
Département
Doubs
Tarif

Mandeure

Forum des inscriptions

Majestic 87 Rue du 17 Novembre Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Nous vous invitons à venir rencontrer tous nos animateurs et animatrices qui vont être présents toutes la saisons pour vous remettre en forme et qui vont vous renseigner.
Vous pourrez ainsi renouveler votre inscription, être sûr d’avoir une place dans l’activité que vous aurez choisie.   .

Majestic 87 Rue du 17 Novembre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des inscriptions

L’événement Forum des inscriptions Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Mandeure (Doubs)