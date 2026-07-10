Théâtre Panique au Ministère 2 Rue des Lannes Mandeure
vendredi 13 novembre 2026 · Rue des Lannes · Mandeure
Informations pratiques
Mandeure
Théâtre Panique au Ministère 2
Rue des Lannes Centre Culturel Jean D’Ormesson Mandeure Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Théâtre Panique au Ministère
Comédie de Guillaume Mélanie et Jean Franco Mise en scène Guillaume Mélanie
Rendez-vous au Centre culturel Jean d’Ormesson à Mandeure pour découvrir cette comédie pleine de rebondissements.
Cécile Bouquigny, ancienne Ministre de la Jeunesse et des Sports, se lance dans une nouvelle aventure la course à l’Élysée ! Entre ambitions politiques, situations déjantées et quiproquos, elle va une nouvelle fois semer la panique au ministère.
Avec Philippe Chevallier, Marie-Hélène Lentini et Jennifer Lauret, profitez d’une soirée placée sous le signe de l’humour. .
Rue des Lannes Centre Culturel Jean D’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81
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English : Théâtre Panique au Ministère 2
L’événement Théâtre Panique au Ministère 2 Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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