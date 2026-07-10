Théâtre Panique au Ministère 2 Rue des Lannes Mandeure

Informations pratiques

Mandeure

Théâtre Panique au Ministère 2

Rue des Lannes Centre Culturel Jean D’Ormesson Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Théâtre Panique au Ministère

Comédie de Guillaume Mélanie et Jean Franco Mise en scène Guillaume Mélanie

Rendez-vous au Centre culturel Jean d’Ormesson à Mandeure pour découvrir cette comédie pleine de rebondissements.

Cécile Bouquigny, ancienne Ministre de la Jeunesse et des Sports, se lance dans une nouvelle aventure la course à l’Élysée ! Entre ambitions politiques, situations déjantées et quiproquos, elle va une nouvelle fois semer la panique au ministère.

Avec Philippe Chevallier, Marie-Hélène Lentini et Jennifer Lauret, profitez d’une soirée placée sous le signe de l’humour. .

Rue des Lannes Centre Culturel Jean D’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81

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English : Théâtre Panique au Ministère 2

L’événement Théâtre Panique au Ministère 2 Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD