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AGENDA · Mandeure

Théâtre Panique au Ministère 2 Rue des Lannes Mandeure

vendredi 13 novembre 2026 · Rue des Lannes · Mandeure

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue des Lannes
Adresse
Centre Culturel Jean D'Ormesson
Ville
25350 Mandeure
Département
Doubs
Tarif

Mandeure

Théâtre Panique au Ministère 2

Rue des Lannes Centre Culturel Jean D’Ormesson Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Théâtre Panique au Ministère
Comédie de Guillaume Mélanie et Jean Franco Mise en scène Guillaume Mélanie

Rendez-vous au Centre culturel Jean d’Ormesson à Mandeure pour découvrir cette comédie pleine de rebondissements.

Cécile Bouquigny, ancienne Ministre de la Jeunesse et des Sports, se lance dans une nouvelle aventure la course à l’Élysée ! Entre ambitions politiques, situations déjantées et quiproquos, elle va une nouvelle fois semer la panique au ministère.

Avec Philippe Chevallier, Marie-Hélène Lentini et Jennifer Lauret, profitez d’une soirée placée sous le signe de l’humour.   .

Rue des Lannes Centre Culturel Jean D’Ormesson Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 

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English : Théâtre Panique au Ministère 2

L’événement Théâtre Panique au Ministère 2 Mandeure a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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