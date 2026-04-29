Concours d’écriture solidaire ; GAZA, j’écris ton nom Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 29 avril – 15 juillet

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) Roubaix-Tourcoing, le BAR et Pastel FM lancent un appel à écriture ouvert aux adolescent.es et aux adultes, à écrire « Gaza, j’écris ton nom ».

**Face aux événements en cours à Gaza, cet appel invite chacun•e à prendre la parole par l’écriture — non pour expliquer ou juger — mais pour témoigner, imaginer, relier, faire vibrer et faire exister des voix, des paroles, rendre justice aux Gazaoui•es.**

Par ce concours nous voulons donner la parole aux citoyen•nes, pour s’exprimer d’une autre manière sur ce qui vit Gaza et les Gazaoui•es, autres que les discours entendus et les expressions visibles sur les murs de nos villes. Les organisateurs invitent adolescent•es et adultes à participer à un concours d’écriture solidaire incarnée.

Nous vous proposons ce moment de résilience et de résistance par l’écriture pour Gaza vue d’ici, c’est l’occasion de livrer un message à Gaza et au monde.

**// Attendus des contributions**

Écrire Gaza, à partir d’ici, c’est avoir des mots pour dire, imaginer, témoigner, relier, faire exister des voix, porter une attention, créer du lien depuis ici. C’est :

• Comment écrire depuis ici, depuis chez nous, vers là-bas ?

• Comment dire la distance, l’impuissance parfois, mais aussi la solidarité,

l’attention, et la dignité ?

• Comment les mots peuvent-ils devenir un espace de lien et d’empathie ?

**// Toutes formes d’écritures bienvenues**

• Récit, fragment, lettre, poésie, fiction, témoignage, texte expérimental, …

**// Publication et finalité solidaire du concours**

Les 10 meilleurs textes sélectionnés feront l’objet d’une publication collective sous forme de recueil. Le titre du recueil sera proposé par les jurés en fonction des textes retenus.

Les bénéfices de la vente de ce recueil seront versés intégralement à l’Association France-Palestine Solidarité pour ses projets en direction des enfants à Gaza.

**// La sélection des lauréats**

Les œuvres anonymisées, seront examinés par un jury local de 5 personnes constitué d’écrivains, de membres d’associations de solidarité, d’organisations culturelles.

Les délibérations sont à bulletin secret.

**// Les critères de sélection**

• Qualité d’écriture et la singularité de la proposition

• Justesse du regard, du discours et de la sensibilité du propos

• Capacité du texte à ouvrir un espace de réflexion, d’émotion ou de partage

• Format de participation

**// 2 prix récompenses**

• Prix Handala pour les trois premiers contributeurs jeunes

• Prix Mahmoud Darwich pour les trois premiers contributeurs adultes

**// Format & date de clôture des contributions**

Les contributeurs doivent présenter leurs textes :

• Longueur : deux pages maximum, soit 4000 caractères maximum espaces non compris (equivalent 4700 caractères espaces compris) + le titre de la contribution

• Format : fichier doc, .txt ou, .odt

• Mise en forme : corps 12, marge 3cm, interligne 1,5

• Date limite d’envoi : 15 juillet 2026

**// Transmettre mon dossier de candidature**

Le dossier doit être envoyé

• Par mail à : [afps@gmail.com](mailto:afps@gmail.com)

• Ou adressés à : AFPS Roubaix Tourcoing, 24 place de la liberté – 59100 Roubaix

à l’attention de M. AARAB.

**// Mon dossier complet comprend dans des fichiers séparés**

• 1. Le texte de sa contribution anonymisée + avec son titre

• 2. Une fiche de présentation : (Nom et prénom, âge, adresse et coordonnées personnelles (mail et téléphone), brève biographie

• 3. Une autorisation signée par le candidat ou son représentant légal, autorisant l’AFPS Roubaix Tourcoing à publier la contribution si elle est retenue par le jury, dans un recueil qui sera vendu et dont les bénéfices seront reversés par l’AFPS France pour ses projets en direction des enfants à Gaza.

**// Qui sommes nous**

_ **L’AFPS Roubaix Tourcoing est une association de solidarité avec le peuple palestinien,** membre de l’association France Palestine Solidarité France qui agit au niveau de l’agglomération Roubaix-Tourcoing. Pour remplir son objet notre groupe local agit pour :

• Faire connaitre le peuple palestinien, son histoire, sa culture, ses épreuves

et ses luttes, par l’organisation notamment de diverses manifestations.

• Développer l’aide matérielle humanitaire au peuple palestinien.

• Établir des liens et mener des actions avec les organisations, mouvements

ou individus qui poursuivent les mêmes objectifs en France et dans le monde.

• Agir sur l’opinion publique, les médias, auprès des pouvoirs publics et des élu•es

pour les mobiliser à la réalisation de son objet.

• Soutenir le développement de l’économie et promouvoir les produits palestiniens.

Contact : AFPS Roubaix Tourcoing – 24 Place de la Liberté – 59100 Roubaix

Email : [afps.art@gmail.com](mailto:afps.art@gmail.com)

**_ Le Bureau d’art et de recherche est une association culturelle qui gère la galerie d’art contemporain la QSP** (Quantité Suffisante Pour) située au 112 avenue Jean Lebas à Roubaix. Depuis 1999, elle expose en et hors ses murs des artistes aussi bien régionaux qu’internationaux, s’inscrivant dans les différents courant de l’art contemporain (peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, vidéo, design, …).

Le BAR propose des expositions, des lectures, des performances, des diffusions, des ateliers de pratiques plastiques, des promenades urbaines, patrimoniales et créatives et toute forme d’innovation culturelle afin de permettre l’accès de toutes et tous à la culture.

On peut s’y retrouver à tout âge entre ami•es dans une ambiance conviviale, lors des vernissages et chaque 1er dimanche du mois dans le cadre des DIM’Bar, pour découvrir les expositions, échanger avec les artistes, s’y livrer à des ateliers créatifs, …

Contact : BAR | Qsp galerie – 112 avenue Jean lebas – 59100 Roubaix

Email : [info.le.bar@free.fr](mailto:info.le.bar@free.fr)

#SolidariteGaza #EcrirePourGaza #ConcoursDEcriture #MotsPourGaza #FreePalestine #HumanRights #ArtEngage #CreateForChange #VoixPourGaza #TerritoiresSolidaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T19:30:00.000+02:00

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afps.art@gmail.com

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



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