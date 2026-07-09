Concours d’élégance pendant les Journées du Patrimoine Rue haute Juigné-sur-Sarthe

Informations pratiques

Juigné-sur-Sarthe

Concours d’élégance pendant les Journées du Patrimoine

Rue haute Parc du Château de Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposition de voitures Bollée et Concours d’élégance dans le parc du château pour célébrer le patrimoine roulant

Au Mans, Amédée Bollée père marque l’histoire, dès 1873, avec L’Obéissante, une voiture à vapeur révolutionnaire considérée comme le premier véhicule routier familial. Ses fils, Amédée fils et Léon, perpétuent cet héritage sarthois en brillant par leurs propres innovations, notamment avec la célèbre Voiturette à essence de Léon en 1895.

Aujourd’hui, ce nom prestigieux résonne au Mans comme le symbole d’une saga familiale audacieuse qui a mis le monde sur roues. Une quinzaine de voitures Bollée retraceront l’ensemble d’un parcours historique lié à cet héritage notamment l’avenue Bollée au Mans.

Automobiles Bollée, héritage sarthois

Un concours d’élégance le dimanche

Les concours d’élégance trouvent leur origine au XIXᵉ siècle. Depuis 2019, la Fédération Française des Véhicules d’Epoque remet au goût du jour cette tradition avec son label. Ce spectacle allie restauration d’exception et charme, grâce à un équipage en tenue d’époque. Le Rétromobile Club Juigné 72 rendra ainsi hommage au savoir-faire et à cet héritage roulant indémodable. .

Rue haute Parc du Château de Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 87 89 85 retromobileclubjuigne72@orange.fr

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English :

Bollée Car Exhibition and Elegance Contest in the castle grounds to celebrate automotive heritage

L’événement Concours d’élégance pendant les Journées du Patrimoine Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72