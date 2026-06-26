Marché à la Ferme Juigné-sur-Sarthe
Marché à la Ferme Juigné-sur-Sarthe dimanche 9 août 2026.
Juigné-sur-Sarthe
Marché à la Ferme
La Jaluère Juigné-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez vivre une journée unique à notre marché à la ferme
Rencontrez les producteurs et artisans, dégustez leurs spécialités et découvrez leur savoir-faire.
Profitez-en pour visiter notre élevage de porcs et de vaches Limousines.
Notre magasin sera également ouvert pour régaler vos papilles avec notre charcuterie 100% artisanale.
Ambiance chaleureuse garantie, une journée à partager en famille ou entre amis! .
La Jaluère Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 96 lajaluere@gmail.com
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English :
Come spend a unique day at our farm market
L’événement Marché à la Ferme Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Sarthe