Juigné-sur-Sarthe

Marché à la Ferme

La Jaluère Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez vivre une journée unique à notre marché à la ferme

Rencontrez les producteurs et artisans, dégustez leurs spécialités et découvrez leur savoir-faire.

Profitez-en pour visiter notre élevage de porcs et de vaches Limousines.

Notre magasin sera également ouvert pour régaler vos papilles avec notre charcuterie 100% artisanale.

Ambiance chaleureuse garantie, une journée à partager en famille ou entre amis! .

La Jaluère Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 96 lajaluere@gmail.com

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English :

Come spend a unique day at our farm market

L’événement Marché à la Ferme Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Sarthe