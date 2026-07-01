Le Capitaine Fracasse Juigné-sur-Sarthe
samedi 25 juillet 2026 · Juigné-sur-Sarthe
Informations pratiques
Juigné-sur-Sarthe
Le Capitaine Fracasse
Manoir de Vrigné Juigné-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France. Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier où l’honneur et le cœur mènent la danse .
Les 8 comédiens de La Houlala Compagnie vous transportent dans une histoire épique et romantique. Sur notre gradin de bois à ciel ouvert, venez vibrer, rire, rêver, frisonner avec un spectacle vivant pour petits et grands. .
Manoir de Vrigné Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 04 lahoulalacompagnie@gmail.com
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English :
%AB A young baron without a fortune becomes an actor for love and faces duels, conspiracies, and passions on the roads of France. In a world of theater, swords, and bravery, he reinvents himself as a masked hero. A classic by Théophile Gautier in which honor and the heart call the shots %BB.
L’événement Le Capitaine Fracasse Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-30 par CDT72
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