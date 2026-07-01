AGENDA · Juigné-sur-Sarthe
Manoir de Vrigné, Manoir de Vrigné, Juigné-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Vrigné · Juigné-sur-Sarthe
Informations pratiques
Manoir de Vrigné 19 et 20 septembre Manoir de Vrigné Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre des extérieurs et visite commentée des intérieurs.
Manoir de Vrigné Route d’Asnières 72300 Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire En sortant du bourg de Juigné, route d’Asnières – chemin de Vrigné
Visite libre des extérieurs et visite commentée des intérieurs.
©Jean et Benita de Durfort
À voir aussi à Juigné-sur-Sarthe (Sarthe)
- Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné Juigné-sur-Sarthe 7 juillet 2026
- Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe 8 juillet 2026
- Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy Juigné-sur-Sarthe 22 juillet 2026
- Marché à la Ferme Juigné-sur-Sarthe 9 août 2026