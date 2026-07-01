Manoir de Vrigné, Manoir de Vrigné, Juigné-sur-Sarthe

Informations pratiques

Manoir de Vrigné 19 et 20 septembre Manoir de Vrigné Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre des extérieurs et visite commentée des intérieurs.

Manoir de Vrigné Route d’Asnières 72300 Juigné-sur-Sarthe Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire En sortant du bourg de Juigné, route d’Asnières – chemin de Vrigné

Visite libre des extérieurs et visite commentée des intérieurs.

©Jean et Benita de Durfort