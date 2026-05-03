Concours des races mulassières du Poitou et vide-grenier Bressuire
Concours des races mulassières du Poitou et vide-grenier Bressuire dimanche 7 juin 2026.
Bressuire
Concours des races mulassières du Poitou et vide-grenier
Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Concours des races mulassières du Poitou de 9 h à 12 h, et vide-grenier de 9 h à 18 h.
Restauration sur place le midi. .
Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 25 79 latraitbressuirais@orange.fr
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English : Concours des races mulassières du Poitou et vide-grenier
L’événement Concours des races mulassières du Poitou et vide-grenier Bressuire a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Bocage Bressuirais
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