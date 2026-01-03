Concours Hippique Pony games international Terrains Equivallée Cluny

Concours Hippique Pony games international Terrains Equivallée Cluny samedi 3 octobre 2026.

Concours Hippique Pony games international

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée.

Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet.   .

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73  sport@ehnc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Hippique Pony games international

L’événement Concours Hippique Pony games international Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II