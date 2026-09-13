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AGENDA · Évron

Concours La Nature en Mayenne Rue Alain Vadepied Évron

mardi 15 septembre 2026 · Rue Alain Vadepied · Évron

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Rue Alain Vadepied
Adresse
Nymphéa
Ville
53600 Évron
Département
Mayenne
Tarif

Évron

Concours La Nature en Mayenne

Rue Alain Vadepied Nymphéa Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-09-15

Exprimez la nature de la Mayenne à travers votre art !
Peinture, collage, photo ou texte exposez au Nymphéa du 15/09 au 15/10 et laissez le public élire l’oeuvre la plus inspirante. Prix à la clé !
Oeuvre à remettre à l’accueil du Nymphéa avznt le 11/09
Remise du prix soirée du 20/10. Animation gratuite.   .

Rue Alain Vadepied Nymphéa Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 62 65  accueil@lenymphea.fr

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English :

Express the essence of Mayenne through your art!

L’événement Concours La Nature en Mayenne Évron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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