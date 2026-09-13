Concours La Nature en Mayenne Rue Alain Vadepied Évron
mardi 15 septembre 2026 · Rue Alain Vadepied · Évron
Informations pratiques
Évron
Concours La Nature en Mayenne
Rue Alain Vadepied Nymphéa Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-09-15
Exprimez la nature de la Mayenne à travers votre art !
Peinture, collage, photo ou texte exposez au Nymphéa du 15/09 au 15/10 et laissez le public élire l’oeuvre la plus inspirante. Prix à la clé !
Oeuvre à remettre à l’accueil du Nymphéa avznt le 11/09
Remise du prix soirée du 20/10. Animation gratuite. .
Rue Alain Vadepied Nymphéa Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 62 65 accueil@lenymphea.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Express the essence of Mayenne through your art!
L’événement Concours La Nature en Mayenne Évron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Évron (Mayenne)
- Rando-patrimoine les fours à chaux Rdv devant l’église de Châtres-la-Forêt Évron 13 septembre 2026
- Exposition photos de Renée Malaud Place Pierre Mendès France Évron 15 septembre 2026
- Ma rue en fête ! Évron 18 septembre 2026
- Ouverture exceptionnelle de l’église de Livet en Charnie, Livet en Charnie. Centre du village, Évron 19 septembre 2026
- Matinée Jeux de Société ! Place Pierre Mendès France Évron 19 septembre 2026