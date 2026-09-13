Concours La Nature en Mayenne Rue Alain Vadepied Évron

Informations pratiques

Évron

Concours La Nature en Mayenne

Rue Alain Vadepied Nymphéa Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-15

Exprimez la nature de la Mayenne à travers votre art !

Peinture, collage, photo ou texte exposez au Nymphéa du 15/09 au 15/10 et laissez le public élire l’oeuvre la plus inspirante. Prix à la clé !

Oeuvre à remettre à l’accueil du Nymphéa avznt le 11/09

Remise du prix soirée du 20/10. Animation gratuite. .

Rue Alain Vadepied Nymphéa Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 62 65 accueil@lenymphea.fr

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English :

Express the essence of Mayenne through your art!

L’événement Concours La Nature en Mayenne Évron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons