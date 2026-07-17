Concours photo d’architecture JNA26, Maison de l’Architecture de l’Isère, Grenoble

Informations pratiques

Concours photo d’architecture JNA26 Vendredi 16 octobre, 14h00 Maison de l’Architecture de l’Isère Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

Depuis 2024, la m’A Isère organise un concours photo d’architecture, lancé en occasion des JNA. Destiné aux élèves des collèges et des lycées de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Haute Savoie, de la Savoie et du Rhône, et aux étudiant-es des ENSA Grenoble et Lyon, ce concours photo a l’ambition d’amener les jeunes à ouvrir les yeux sur leur quotidien bâti, le (re)découvrir et le réinterpréter avec un regard critique par la photographie. Aiguiser son regard, porter une attention nouvelle et particulière à son cadre de vie, c’est remettre l’architecture au centre de nos vies, car elle est l’affaire de tous-tes. Le concours est réalisé en collaboration avec les Maisons de l’Architecture des départements concernés.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Bérulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 76 54 29 97 http://ma38.org/ [{« type »: « email », « value »: « contact@ma38.org »}] La Maison de l’architecture de l’Isère (m’A Isère) est une association fondée en 1985 à Grenoble, dans l’objectif de diffuser la culture architecturale et urbaine à tout public. Chaque année elle conçoit des manifestations culturelles variées (ateliers pédagogiques, conférences, Cafés d’Architecture, présentation d’ouvrages, visites urbaines, architecturales et d’expositions, résidences d’architecture) adaptées aux différents publics (jeunes, adultes, scolaires, professionnels, particuliers). La programmation est construite dans le cadre d’un processus de réflexion porté sur les enjeux environnementaux, citoyens, culturels et artistiques de l’architecture et de l’urbanisme. L’objectif est d’atteindre des publics et des territoires diversifiés, pour une diffusion large et démocratique de la culture architecturale et urbaine. Elle développe son ancrage local, régional et national depuis 40 ans, et fait partie du Réseau des Maisons de l’architecture depuis sa création en 2004.

Depuis 2024, la m’A Isère organise un concours photo d’architecture, lancé en occasion des JNA. Destiné aux élèves des collèges et des lycées de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Haute…

©JimPrunier