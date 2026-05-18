Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde

Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde

Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde samedi 6 juin 2026.

Adresse : place du 14 juillet

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Concours photo du Quartier 8

place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le thème sera dévoilé au départ donné à l’Office de tourisme.
A 14h.
Inscriptions avant le 31 mai: animations.q8brive@gmail.com
Ouvert à tous.
Venez nombreux   .

place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   animations.q8brive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours photo du Quartier 8

L’événement Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-13 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)