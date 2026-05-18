Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde
Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde samedi 6 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Concours photo du Quartier 8
place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le thème sera dévoilé au départ donné à l’Office de tourisme.
A 14h.
Inscriptions avant le 31 mai: animations.q8brive@gmail.com
Ouvert à tous.
Venez nombreux .
place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animations.q8brive@gmail.com
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English : Concours photo du Quartier 8
L’événement Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-13 par Brive Tourisme
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