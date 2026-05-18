Brive-la-Gaillarde

Concours photo du Quartier 8

place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le thème sera dévoilé au départ donné à l’Office de tourisme.

A 14h.

Inscriptions avant le 31 mai: animations.q8brive@gmail.com

Ouvert à tous.

Venez nombreux .

place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animations.q8brive@gmail.com

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English : Concours photo du Quartier 8

L’événement Concours photo du Quartier 8 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-13 par Brive Tourisme