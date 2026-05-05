Concours photo « Flore et paysages de notre territoire » du Jardin Paill’terre & Cie – Remise des prix, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu

Concours photo « Flore et paysages de notre territoire » du Jardin Paill’terre & Cie – Remise des prix Samedi 6 juin, 18h30 Jardin collectif « Paill’Terre et Cie » Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Organisé par le jardin collectif du service municipal Nature et Jardin de la Ville de Bourgoin-Jallieu, Paill’terre et Cie, dans le cadre des portes ouvertes des Rendez-vous aux Jardins 2026.

Les photos sélectionnées seront exposées au jardin Paill’Terre & Cie le samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2026. À cette occasion, deux lauréats seront primés.

Samedi 6 juin 2026 à 18h30 : remise des prix (un prix du jury et un prix du public).

Jardin collectif « Paill’Terre et Cie » Impasse de la Maison Blanche, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes « Paill’Terre et Cie » est un jardin collectif à vocation sociale, ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer dans un projet de jardinage biologique et convivial. Parking le long du chemin d’accés.

Rendez-vous aux jardins

©Ministère de la Culture