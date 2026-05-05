Programme d’animations nature – Le monde secret du jardin, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu
Programme d’animations nature – Le monde secret du jardin, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu samedi 6 juin 2026.
Programme d’animations nature – Le monde secret du jardin 6 et 7 juin Jardin collectif « Paill’Terre et Cie » Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Programme des animations natures proposées sur le jardin à l’occasion des rendez-vous aux jardins:
Samedi 6 juin 2026 :
-
Ouverture de la ruche pour observer les abeilles – 11h
-
Visite guidée découverte des plantes sauvages du jardin à 11h30 et 17h
-
Atelier végétal créatif – 15h
Dimanche 7 juin 2026 :
-
Ouverture de la ruche pour observer les abeilles – 12h
-
Atelier végétal créatif – 15h
-
Visite guidée découverte des plantes sauvages du jardin à 17h
Inscriptions pour chaque atelier souhaité.
Jardin collectif « Paill’Terre et Cie » Impasse de la Maison Blanche, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « FHaeftlen@bourgoinjallieu.fr »}] « Paill’Terre et Cie » est un jardin collectif à vocation sociale, ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer dans un projet de jardinage biologique et convivial. Parking le long du chemin d’accés.
Rendez-vous aux jardins
©LisaNatale
À voir aussi à Bourgoin Jallieu (Ain)
- Tournoi des Petits Dauphins Stade Pierre Rajon Bourgoin-Jallieu 23 mai 2026
- Nuit des musées à la Galerie Clauorum, Galerie Clauorum, Bourgoin-Jallieu 23 mai 2026
- Nuit européennes des musées Musée de Bougoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 23 mai 2026
- Concours photo « Flore et paysages de notre territoire » du Jardin Paill’terre & Cie – Remise des prix, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu 6 juin 2026