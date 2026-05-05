Visite découverte du jardin avec parcours à l’aveugle, rallye photo et exposition photo nature, Jardin collectif « Paill’Terre et Cie », Bourgoin-Jallieu

Visite découverte du jardin avec parcours à l’aveugle, rallye photo et exposition photo nature 6 et 7 juin Jardin collectif « Paill’Terre et Cie » Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le monde secret du jardin

Insectes, fleurs spontanées et biodiversité cachée, au programme du weekend, le jardin Paill’terre et Compagnie vous propose une visite découverte du jardin avec un rallye photo, un parcours à l’aveugle et une exposition de photo nature pour l’occasion.

Possibilité de pique-niquer de 12h à 14h.

Jardin collectif « Paill’Terre et Cie » Impasse de la Maison Blanche, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes « Paill’Terre et Cie » est un jardin collectif à vocation sociale, ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer dans un projet de jardinage biologique et convivial. Parking le long du chemin d’accés.

Rendez-vous aux jardins

©LisaNatale