Concours photo, Médiathèque Les Mots Passants, Saint-Rémy

Informations pratiques

Concours photo 2 et 3 octobre Médiathèque Les Mots Passants Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Exposition du concours photo sur le thème de la commune de Saint-Rémy.

Médiathèque Les Mots Passants RUE DU CHATEAU D’EAU 79410 Saint-Rémy Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549240178 https://mabib.fr/saint-remy79410/

Biblis en folie 2026

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