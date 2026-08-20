AGENDA · Saint-Rémy
Concours photo, Médiathèque Les Mots Passants, Saint-Rémy
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Les Mots Passants · Saint-Rémy
Informations pratiques
Concours photo 2 et 3 octobre Médiathèque Les Mots Passants Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Exposition du concours photo sur le thème de la commune de Saint-Rémy.
Médiathèque Les Mots Passants RUE DU CHATEAU D’EAU 79410 Saint-Rémy Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549240178 https://mabib.fr/saint-remy79410/
Biblis en folie 2026
©médiathèque_Saint-Rémy
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