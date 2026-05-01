Cesson-Sévigné

Concours photo #Objectif Patrimoines

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-05-15

En 2026, les deux réseaux “Communes du Patrimoine Rural” et “Petites Cités de Caractère®” de Bretagne, organisent le concours photo #Objectif Patrimoines dans les 75 communes labellisées, de la Fête de la Bretagne jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine. Ouvert à tous les passionnés et amateurs de photographie, ce jeu-concours invite chaque année les habitants et les visiteurs à s’approprier les patrimoines bretons et à en donner une vision personnelle. Prendre conscience, par la photographie, de cette richesse commune et de la nourri par les regards et instants uniques captés par les participants.

Thème 2026 Et si le patrimoine se cachait dans les détails !

Un détail discret niché dans un paysage, sur une maison, un geste, un savoir-faire… Et si le patrimoine breton se révélait là où on ne l’attend pas ?

Pour sa 8e édition, le concours photo #Objectif Patrimoines inviter à regarder autrement. Les photographes amateurs sont appelés à capturer une Bretagne inattendue, loin des images cartes postales. .

Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours photo #Objectif Patrimoines Cesson-Sévigné a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT 35 ADMIN