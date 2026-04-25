Concours photographique Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Vichy

Concours photographique

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-12-01 22:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Thématique effervescence à Vichy

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Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

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English :

Theme: effervescence in Vichy

L’événement Concours photographique Vichy a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations