CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES BOULODROME MUNICIPAL Revel

Revel

CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES

BOULODROME MUNICIPAL Avenue des Frères Arnaud Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Assistez à une compétition régionale

Concours Régional Boules Lyonnaises 16 doubles .

BOULODROME MUNICIPAL Avenue des Frères Arnaud Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 61 08 asc-revel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend a regional competition

L’événement CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE