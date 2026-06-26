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CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES BOULODROME MUNICIPAL Revel

CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES BOULODROME MUNICIPAL Revel samedi 4 juillet 2026.

Lieu
BOULODROME MUNICIPAL
Adresse
Avenue des Frères Arnaud
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Revel

CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES

BOULODROME MUNICIPAL Avenue des Frères Arnaud Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

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Concours Régional Boules Lyonnaises 16 doubles   .

BOULODROME MUNICIPAL Avenue des Frères Arnaud Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 61 08  asc-revel@orange.fr

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L’événement CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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