CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES BOULODROME MUNICIPAL Revel
CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES BOULODROME MUNICIPAL Revel samedi 4 juillet 2026.
Revel
CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES
BOULODROME MUNICIPAL Avenue des Frères Arnaud Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
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Concours Régional Boules Lyonnaises 16 doubles .
BOULODROME MUNICIPAL Avenue des Frères Arnaud Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 61 08 asc-revel@orange.fr
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L’événement CONCOURS REGIONAL DE BOULES LYONNAISES Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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