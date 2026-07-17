Confabulations – Diederik Peeters, Saint-Gervais Genève, Genève

Informations pratiques

Confabulations – Diederik Peeters 11 – 13 septembre Saint-Gervais Genève

CHF 0.- à CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:30:00+02:00

La réalité n’est qu’illusion ! L’artiste flamand Diederik Peeters en a la conviction ; son spectacle Confabulations en fait l’envoûtante démonstration. Après avoir consulté des archives médicales et mené des entretiens avec des professionnel·les de la psychiatrie ainsi que des personnes neurodivergentes pour mieux cerner ce que la science considère comme vrai ou faux, acceptable ou déviant, l’artiste rend hommage aux forces de l’invisible dans un spectacle drôle, à forte dimension visuelle et musicale.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5 1201 Genève, Suisse Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/JKQYXYEZH9/events/1640153 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

« Confabulations » de Diederik Peeters, un spectacle à voir à la Maison Saint-Gervais Genève du 11 au 13 septembre 2026. Un accueil en coréalisation avec la Bâtie festival de Genève.

Rolf Arnold