Informations pratiques

Le Blanc

Confé-concert autour de l’accordéon

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-14 18:00:00

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-12-14

Conférence concert avec l’accordéonniste Didier Buisson.

Didier Buisson propose un tour d’horizon sur l’accordéon, inventé simultanément en Autriche et en Grande-Bretagne en 1829, et utilisé dans de nombreux endroits de la planète. II nous présente ses nombreux instruments, en interprétant divers extraits musicaux, du musette au jazz, en passant par les musiques du monde, le tango (bandonéon), et la musique classique. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Lecture on the theme of Literature by Olivier Stroh, modern literature teacher and graduate of Sorbonne Sciences Po Rennes.

L’événement Confé-concert autour de l’accordéon Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne