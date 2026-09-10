Confé-concert autour de l’accordéon Le Blanc
lundi 14 décembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Confé-concert autour de l’accordéon
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-14 18:00:00
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-12-14
Conférence concert avec l’accordéonniste Didier Buisson.
Didier Buisson propose un tour d’horizon sur l’accordéon, inventé simultanément en Autriche et en Grande-Bretagne en 1829, et utilisé dans de nombreux endroits de la planète. II nous présente ses nombreux instruments, en interprétant divers extraits musicaux, du musette au jazz, en passant par les musiques du monde, le tango (bandonéon), et la musique classique. 3 .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr
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English :
Lecture on the theme of Literature by Olivier Stroh, modern literature teacher and graduate of Sorbonne Sciences Po Rennes.
L’événement Confé-concert autour de l’accordéon Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
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