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Confé’ Soirées – Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Lerchenberg Mulhouse

Confé’ Soirées – Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Lerchenberg Mulhouse

Confé’ Soirées – Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Lerchenberg Mulhouse jeudi 12 novembre 2026.

Lieu : Lerchenberg

Adresse : 11 rue du Cercle mulhouse

Ville : 68200 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 12 novembre 2026

Fin : jeudi 12 novembre 2026

Tarif : Tarif unique : 5 €

Confé’ Soirées – Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Lerchenberg Mulhouse Jeudi 12 novembre, 20h00 Tarif unique : 5 €

Hélène Poizat et Pierre Freyburger viennent vous raconter l’histoire d’un pillage d’ampleur et historique à Mulhouse, celui du Musée de l’Impression sur Etoffes.

Les **Confé’ Soirées** se poursuivent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte les **2e jeudis du mois à 20h**.

**Hélène Poizat et Pierre Freyburger** viennent vous raconter **l’histoire d’un pillage d’ampleur et historique à Mulhouse, celui du Musée de l’Impression sur Etoffes**, lors d’une conférence le **jeudi 12 novembre à 20h**.

Avril 2018 c’est la découverte des disparitions massives au Musée  de l’impression sur Etoffes de Mulhouse, le directeur du musée trouve la  mort en chutant d’une échelle en voulant changer une ampoule et le  délégué à la conservation a disparu avant d’être arrêté quelques  semaines plus tard.
2026, l’enquête est sur le point d’être  close mais le procès se fait toujours attendre. Dorénavant on parle de  vol en bande organisée.
Mais que s’est-il vraiment passé dans  ce musée? Comment a-t-il durant près de vingt années être vidé de ses  pièces les plus anciennes et les plus rares constitutives du patrimoine  industriel de Mulhouse? 
Venez échanger avec Hélène Poizat, journaliste à L’Alsace qui a couvert tous les évènements du MISE depuis près de vingt années et Pierre Freyburger, co auteurs du roman graphique: MISE À SAC.

Une **buvette** sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Tarif : 5 €
Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-au-musee-de-l-impression-sur-etoffes-histoire-d-un-pillage](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-au-musee-de-l-impression-sur-etoffes-histoire-d-un-pillage)
Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-12T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-12T21:30:00.000+01:00

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 culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35 https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-au-musee-de-l-impression-sur-etoffes-histoire-d-un-pillage

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin


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