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Confé’ Soirées Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Mulhouse

Confé’ Soirées Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Mulhouse

Confé’ Soirées Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Mulhouse jeudi 12 novembre 2026.

Adresse : 11 rue du Cercle

Ville : 68200 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 12 novembre 2026

Fin : jeudi 12 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mulhouse

Confé’ Soirées Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 21:30:00

Date(s) :
2026-11-12

Hélène Poizat et Pierre Freyburger viennent vous raconter l’histoire d’un pillage d’ampleur et historique à Mulhouse, celui du Musée de l’Impression sur Etoffes, lors d’une conférence le jeudi 12 novembre à 20h.

Avril 2018 c’est la découverte des disparitions massives au Musée  de l’impression sur Etoffes de Mulhouse, le directeur du musée trouve la  mort en chutant d’une échelle en voulant changer une ampoule et le  délégué à la conservation a disparu avant d’être arrêté quelques  semaines plus tard.
2026, l’enquête est sur le point d’être  close mais le procès se fait toujours attendre. Dorénavant on parle de  vol en bande organisée.
Mais que s’est-il vraiment passé dans  ce musée? Comment a-t-il durant près de vingt années être vidé de ses  pièces les plus anciennes et les plus rares constitutives du patrimoine  industriel de Mulhouse? 
Venez échanger avec Hélène Poizat, journaliste à L’Alsace qui a couvert tous les évènements du MISE depuis près de vingt années et Pierre Freyburger, co auteurs du roman graphique: MISE À SAC.

Une buvette sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.   .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35  culture@lerchenberg.fr

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English :

L’événement Confé’ Soirées Au Musée de l’Impression sur Etoffes, histoire d’un pillage Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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