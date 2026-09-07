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Conférence « 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart », Salle Jacky-Vauclair, Clamart

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Jacky-Vauclair · Clamart

Conférence « 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart », Salle Jacky-Vauclair, Clamart

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Jacky-Vauclair
Adresse
Place Maurice-Gunsbourg 92140 Clamart
Ville
92140 Clamart
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Entrée libre

Conférence « 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart » Dimanche 20 septembre, 14h30 Salle Jacky-Vauclair Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre :

  • 14 h. 30 Conférence : 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart
  • 15 h. 30 Animation : La chorale Un jour viendra ! évoque la Commune

Salle Jacky-Vauclair Place Maurice-Gunsbourg 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 44 88 59 https://amisdeclamart.fr/ Accès libre place de la mairie
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