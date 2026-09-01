Informations pratiques

Hautefort

CONFERENCE 1884-2026 UN SIECLE ET DEMI D’HISTOIRE DE LA NEUROCHIRURGIE

Hautefort Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

De 10h à 11h, visite guidée, puis à 11h, conférence à la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Le professeur François Caire, neurochirurgien au CHU de Limoges, présentera l’évolution de cette spécialité depuis la fin du XIXe siècle. Un temps d’échange suivra la conférence.

De 10h à 11h, visite guidée, puis à 11h, conférence à la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Le professeur François Caire, neurochirurgien au CHU de Limoges, présentera l’évolution de cette spécialité depuis la fin du XIXe siècle. Un temps d’échange suivra la conférence. Tarif visite guidée 5 € — conférence gratuite et ouverte à tous. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23

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English : CONFERENCE 1884-2026 UN SIECLE ET DEMI D’HISTOIRE DE LA NEUROCHIRURGIE

From 10:00 a.m. to 11:00 a.m., guided tour, followed by a lecture at 11:00 a.m. in the chapel of the Hôtel-Dieu. Professor François Caire, a neurosurgeon at the Limoges University Hospital, will discuss the evolution of this specialty since the late 19th century. A Q&A session will follow the lecture.

L’événement CONFERENCE 1884-2026 UN SIECLE ET DEMI D’HISTOIRE DE LA NEUROCHIRURGIE Hautefort a été mis à jour le 2026-08-23 par Vézère Périgord Noir