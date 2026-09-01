Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort Hautefort
samedi 19 septembre 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort
place marquis j-f de hautefort Hautefort Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez librement le musée à l’aide d’un audioguide et plongez dans l’histoire de la médecine. Tarif 5 € gratuit pour les moins de 14 ans. Contact +33 5 53 50 42 23.
Découvrez librement le musée à l’aide d’un audioguide et plongez dans l’histoire de la médecine. Tarif 5 € gratuit pour les moins de 14 ans. Contact +33 5 53 50 42 23. .
place marquis j-f de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 40 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort
Explore the museum at your own pace with an audio guide and immerse yourself in the history of medicine. Admission: 5 € free for children under 14. Contact: +33 5 53 50 42 23.
L’événement Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort Hautefort a été mis à jour le 2026-08-30 par Vézère Périgord Noir
À voir aussi à Hautefort (Dordogne)
- COLLECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE Hautefort 16 septembre 2026
- CONFERENCE 1884-2026 UN SIECLE ET DEMI D’HISTOIRE DE LA NEUROCHIRURGIE Hautefort 19 septembre 2026
- Exposition temporaire « Hautefort 1968, le jour d’après « , Château de Hautefort, Hautefort 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine château de hautefort Hautefort 20 septembre 2026
- OPERA ARIANE A NAXOS Hautefort 23 septembre 2026