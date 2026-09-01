Informations pratiques

Hautefort

Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort

place marquis j-f de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez librement le musée à l’aide d’un audioguide et plongez dans l’histoire de la médecine. Tarif 5 € gratuit pour les moins de 14 ans. Contact +33 5 53 50 42 23.

Découvrez librement le musée à l’aide d’un audioguide et plongez dans l’histoire de la médecine. Tarif 5 € gratuit pour les moins de 14 ans. Contact +33 5 53 50 42 23. .

place marquis j-f de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 40 27

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English : Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort

Explore the museum at your own pace with an audio guide and immerse yourself in the history of medicine. Admission: 5 € free for children under 14. Contact: +33 5 53 50 42 23.

L’événement Journées du patrimoine musée de la médecine hautefort Hautefort a été mis à jour le 2026-08-30 par Vézère Périgord Noir