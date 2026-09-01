Journées du patrimoine château de hautefort Hautefort
dimanche 20 septembre 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Journées du patrimoine château de hautefort
château de hautefort Hautefort Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, nous proposons un tarif réduit pour tous les visiteurs, qui auront ensuite gratuitement accès à plusieurs animations. .
château de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23 contact@chateau-hautefort.com
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English : Journées du patrimoine château de hautefort
L’événement Journées du patrimoine château de hautefort Hautefort a été mis à jour le 2026-08-30 par Vézère Périgord Noir
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