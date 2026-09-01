Informations pratiques

Hautefort

Journées du patrimoine château de hautefort

château de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, nous proposons un tarif réduit pour tous les visiteurs, qui auront ensuite gratuitement accès à plusieurs animations. .

château de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23 contact@chateau-hautefort.com

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English : Journées du patrimoine château de hautefort

L’événement Journées du patrimoine château de hautefort Hautefort a été mis à jour le 2026-08-30 par Vézère Périgord Noir