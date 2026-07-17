Conférence : « 400 ans d’histoire de la Marine », Caserne Bernadotte, Pau

Informations pratiques

Conférence : « 400 ans d’histoire de la Marine » Samedi 19 septembre, 14h00 Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Dans la limite des places disponibles (50 places). Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Conférence « 400 ans d’histoire de la Marine », animée par Jean-François Figeac, historien navaliste au Service historique de la Défense, au sein du département Histoire et Patrimoines, bureau de l’histoire militaire.

Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.

Conférence « 400 ans d’histoire de la Marine » par Monsieur Jean-François FIGEAC, historien navaliste au Service historique de la Défense, Département Histoires et Patrimoines, Bureau de l’histoire…

Source : ©Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France