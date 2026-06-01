Conférence : 50 ans de fouilles archéologiques à Flaran, Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, Valence-sur-Baïse

Conférence : 50 ans de fouilles archéologiques à Flaran Dimanche 14 juin, 15h00 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Gers

3 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans / Renseignements au 05 31 00 45 75 / Possibilité de réservation sur https://flaranboutique.patrimoine-musees-gers.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Cette conférence proposée par M. Dorian Duffourg, guide-conférencier, donne l’occasion de revenir sur l’ensemble des opérations archéologiques menées sur le site de l’abbaye depuis une cinquantaine d’années.

L’abbaye cistercienne de Flaran a fait l’objet de nombreuses recherches et fouilles archéologiques visant à percer les mystères de son histoire. En complément des études historiques, ces investigations constituent un levier de connaissance indispensable pour mettre au jour l’invisible, grâce à des techniques de prospection de plus en plus modernes et performantes. De belles découvertes ont ainsi été réalisées, nous permettant de mieux comprendre le passé de cette abbaye médiévale.

Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental 520 route de l’Abbaye de Flaran, 3210 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 0531004575 https://www.patrimoine-musees-gers.fr/ https://www.instagram.com/abbayedeflaran32/?hl=fr;https://fr-fr.facebook.com/pg/abbayedeflaran/posts/ En territoire rural, dans le Gers, le centre patrimonial départemental est installé dans l’ancienne abbaye cistercienne de Flaran, classée Monument Historique et propriété du département du Gers.

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un parc, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse, constituent un ensemble architectural du XIIe siècle remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d’être démantelé avant le premier conflit mondial, le site est racheté par le Département du Gers en 1970 qui y réalise, dès les années 1980, une intense campagne de restauration.

Depuis plus de quarante ans, le Département du Gers place la culture au cœur de son action publique, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de développement territorial et d’épanouissement individuel.

Depuis l’année 2000, l’abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, cœur du réseau muséographique gersois, abrite la Conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran.

Elle pilote la gestion scientifique, la valorisation, l’animation pédagogique et le développement culturel d’un réseau de dix sites, certains labellisés « Musées de France », appartenant à des communes ou à des associations.

Tout au long de l’année, à l’abbaye, une programmation culturelle diversifiée est proposée aux publics, petits et grands, habitants et touristes. Plusieurs expositions s’y déroulent chaque année (archéologie, photographie, bande dessinée , beaux-arts) et de nombreux rendez-vous ponctuent l’année (des manifestations nationales comme la Nuit des Musées aux ateliers de pratique artistiques pour petits et grands).

Depuis les années 2000, une collection privée de beaux-arts (XVIe-XXe), la collection Simonow, est présentée dans l’ancien dortoir des moines, aménagé à cet effet.

Constituée d’environ 600 œuvres, une nouvelle présentation en est faite tous les deux ans

par thématique.

Depuis de nombreuses années, le département du Gers a veillé à aménager l’accessibilité

du monument historique. Parking sur place

Cette conférence proposée par M. Dorian Duffourg, guide-conférencier, donne l’occasion de revenir sur l’ensemble des opérations archéologiques menées sur le site de l’abbaye depuis une cinquantaine …

©CDPM32/Flaran