Conférence : 90 ans du Front Populaire, La Bourse du travail, Lyon

Informations pratiques

Conférence : 90 ans du Front Populaire Samedi 19 septembre, 13h30 La Bourse du travail Rhône

Conférence gratuite, réservation souhaitable, les personnes n’ont

inscrites sont acceptées dans la limite des places disponibles (300 max).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

90 Ans du Front Populaire

Conférence animé par Pierre Coquan, Président de Institut d’Histoire Social CGT et membre du Comite d’Histoire et Mémoire de la Ville de Lyon.

La Bourse du travail Place Guichard, 69003 Lyon, France Lyon 69003 3rd Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472103030 https://www.bourse-du-travail.com [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/YSDSaj »}] Bourse du travail construite de 1929 à 1936 par Charles Meysson, architecte en chef de la ville de Lyon. La grande mosaïque extérieure de la rue de Créqui, mise en place en 1934 par 35 mosaïstes, est l’œuvre du peintre Fernand Fargeot. Elle représente “la ville embellie par le travail”, on y reconnaît les figures de l’architecte Meysson et du maire Edouard Herriot. La décoration intérieure de l’édifice, réalisée en 1936, est due à une douzaine d’artistes lyonnais. Elle comporte des panneaux en simili-plâtre et de grands tableaux, dont certains relèvent du “réalisme socialiste”. La grande salle de spectacle a été modifiée en 1971, supprimant le plafond lumineux d’origine. Métro : Station Place Guichard (55 m). Station Guillotière (537 m). Tramway : Station Palais de Justice – Mairie du 3e (186 m). Station de tramway Saxe-Préfecture (208 m). Parking : Parc Bonniel-Servient (104 m), 183, Rue de Créqui. Parc Part-Dieu C. Cial (243 m), Rue de Servient. Gare : Station Gare Part-Dieu Vivier Merle (833 m). Gare de la Part-Dieu (938 m).

90 Ans du Front Populaire

©Aucun