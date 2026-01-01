Conférence à Figeac Les meules et les moulins du figeacois du XXème au XXème siècle Figeac

Conférence à Figeac Les meules et les moulins du figeacois du XXème au XXème siècle

Salle Roger LAVAL, 2 rue Delbos Figeac Lot

Tarif : – – 8 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20 20:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Après une brève évocation de leurs origines jusqu’au XVIème siècle vous sera contée, l’évolution des moulins et des meules du Figeacois, le lent abandon des carrières locales (notamment celle de Faycelles) et l‘inexorable invasion des meules en silex provenant au moins pour partie du grand centre meulier Aquitain celui de Domme (Dordogne). Les ressorts de ces changements profonds vous seront explicités et mis en relation avec les grands bouleversements politiques (Révolution Française, Grandes guerres…) et économiques (industrialisation, amélioration des voies de communication…).

Après une brève évocation de leurs origines jusqu’au XVIème siècle vous sera contée, l’évolution des moulins et des meules du Figeacois, le lent abandon des carrières locales (notamment celle de Faycelles) et l‘inexorable invasion des meules en silex provenant au moins pour partie du grand centre meulier Aquitain celui de Domme (Dordogne). Les ressorts de ces changements profonds vous seront explicités et mis en relation avec les grands bouleversements politiques (Révolution Française, Grandes guerres…) et économiques (industrialisation, amélioration des voies de communication…).

.

Salle Roger LAVAL, 2 rue Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a brief evocation of their origins up to?au XVIèmeth century will be told, the?evolution of mills and millstones in the Figeacois, the slow abandonment of local quarries (notably that of Faycelles) and the inexorable invasion of flint millstones originating at least in part from the great Aquitaine millstone center of Domme (Dordogne). The reasons for these profound changes will be explained and linked to the major political upheavals (French Revolution, Great Wars?) and economic upheavals (industrialization, improved communications?).

L’événement Conférence à Figeac Les meules et les moulins du figeacois du XXème au XXème siècle Figeac a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Figeac