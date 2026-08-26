Conférence À la rencontre de la société Vietnamienne Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

samedi 10 octobre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Conférence À la rencontre de la société Vietnamienne

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Conférence À la rencontre de la société Vietnamienne par Nicolas Leymonerie .

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Lecture: An Introduction to Vietnamese Society by Nicolas Leymonerie.

L’événement Conférence À la rencontre de la société Vietnamienne Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations