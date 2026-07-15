Conférence À la rencontre des seigneurs des cimes de nos montagnes Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence À la rencontre des seigneurs des cimes de nos montagnes

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Plongez au cœur de l’intimité de 4 maîtres du ciel pyrénéen, le Gypaète barbu, le Percnoptère d’Egypte et le Vautour fauve, pour découvrir les secrets de ces espèces emblématiques. Le Parc national des Pyrénées vous propose une conférence pour comprendre leur mode de vie et les défis urgents à relever pour assurer la survie de ces trésors ailés de nos montagnes.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Delve into the private world of four masters of the Pyrenean skies: the Bearded Vulture, the Egyptian vulture, and the griffon vulture, to discover the secrets of these iconic species. The Pyrenees National Park invites you to a lecture to learn about their way of life and the urgent challenges we must address to ensure the survival of these winged treasures of our mountains.

L’événement Conférence À la rencontre des seigneurs des cimes de nos montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65