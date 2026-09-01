Conférence à Loire Odyssée L’avenir du Val d’Authion face aux enjeux de demain Loire-Authion
jeudi 24 septembre 2026 · Loire-Authion
Informations pratiques
Loire-Authion
Conférence à Loire Odyssée L’avenir du Val d’Authion face aux enjeux de demain
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
L’association la Maison de la Loire, située entre Angers et Saumur vous invite à
Conférence consacrée au Plan d’actions et de prévention des inondations (PAPI). Comment vivre dans le Val d’Authion en 2050 ? En présence de Lionel Salvayre de Météo France .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
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English :
L’événement Conférence à Loire Odyssée L’avenir du Val d’Authion face aux enjeux de demain Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers
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