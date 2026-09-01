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AGENDA · Loire-Authion

Conférence à Loire Odyssée L’avenir du Val d’Authion face aux enjeux de demain Loire-Authion

jeudi 24 septembre 2026 · Loire-Authion

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
20 Levée du Roi René
Ville
49250 Loire-Authion
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Loire-Authion

Conférence à Loire Odyssée L’avenir du Val d’Authion face aux enjeux de demain

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

L’association la Maison de la Loire, située entre Angers et Saumur vous invite à
Conférence consacrée au Plan d’actions et de prévention des inondations (PAPI). Comment vivre dans le Val d’Authion en 2050 ? En présence de Lionel Salvayre de Météo France   .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55  accueil@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Conférence à Loire Odyssée L’avenir du Val d’Authion face aux enjeux de demain Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers

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