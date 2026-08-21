Conférence « À Montmartre au fil des jours… », Musée de Montmartre, Paris

Informations pratiques

Conférence « À Montmartre au fil des jours… » Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de Montmartre Paris

Limité à 50 personnes – Les inscriptions ouvriront ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Les rapins posèrent leur chevalet sur les hauteurs, les gigolettes levèrent la jambe dans les bals de barrière, les chansonniers poussèrent la goualante au caf’ conc’ et les hercules forains hissèrent des poids sur le boulevard. L’âge d’or de Montmartre commençait ! »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez pour une déambulation à travers les saisons de Montmartre. Inspirée de l’album illustré 365 jours à Montmartre, édité pour les 140 ans de la société historique Le Vieux Montmartre, cette présentation vous invite à découvrir, de janvier à décembre, les lieux et les figures emblématiques de la Butte.

À travers une sélection de pages de cette éphéméride, Christophe Arnaud, concepteur de l’ouvrage, proposera une lecture vivante et commentée de ce calendrier montmartrois, riche d’anecdotes, d’illustrations et de souvenirs.

Conférence : gratuite, sur réservation sur la billetterie en ligne du musée (ouverture début septembre)

Musée de Montmartre 12 Rue Cortot, 75018 Paris, France Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France 0149258939 https://museedemontmartre.fr https://www.instagram.com/museemontmartre/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] [{« link »: « https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Ensemble d’affiches, de toiles et de documents évoquant les cabarets de Montmartre, « le Chat noir », Willette, « Parce Domine », théâtres d’ombres, le « Divan japonais », le « Lapin agile » et des music-halls comme le « Moulin rouge ». Peintures et documents retraçant l’évolution topographique de la Butte (maquette du village de Montmartre) ainsi que son évolution historique (l’histoire de l’Abbaye, l’histoire de la Commune et la construction du Sacré-Cœur). Salle dédiée aux personnalités de spectacles. Les ateliers 12 rue Cortot (Suzanne Valadon, Utrillo, Utter). Les porcelaines de la Fabrique de Clignancourt ayant appartenu au frère de Louis XVI. Métro Lamarck-Caulaincourt (ligne 12), Abbesses (ligne 12), Anvers (ligne 2)

Conférence « À Montmartre au fil des jours… »

©Julien Knaub