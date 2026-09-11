Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Pour adultes Durée 1h15 Sur réservation

Par Serge Berthier, physicien, professeur émérite à l’université de Paris et chercheur à l’Institut des Nanosciences de Paris.

En Amazonie, les humains ont développé le tapirage, un art ancien permettant de modifier volontairement la couleur des plumes, un procédé encore mal compris malgré sa description depuis l’époque des conquistadors. Cette conférence propose d’explorer ce mystère, de la jungle amazonienne aux pyramides Moche du Pérou, et de présenter une source de coloration récemment mise en évidence la fluorescence.

Report de programmation initialement prévue en mai dans le cadre du festival des arts visuels Festiv’Arts à Arros-de-Nay organisé par l’association Chemins des Arts. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence

L’événement Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay