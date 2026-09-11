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Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Espace culturel du Pays de Nay Nay

mardi 15 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay

Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Espace culturel du Pays de Nay
Adresse
28 Place du Marcadieu
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Nay

Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Pour adultes Durée 1h15 Sur réservation
Par Serge Berthier, physicien, professeur émérite à l’université de Paris et chercheur à l’Institut des Nanosciences de Paris.
En Amazonie, les humains ont développé le tapirage, un art ancien permettant de modifier volontairement la couleur des plumes, un procédé encore mal compris malgré sa description depuis l’époque des conquistadors. Cette conférence propose d’explorer ce mystère, de la jungle amazonienne aux pyramides Moche du Pérou, et de présenter une source de coloration récemment mise en évidence la fluorescence.
Report de programmation initialement prévue en mai dans le cadre du festival des arts visuels Festiv’Arts à Arros-de-Nay organisé par l’association Chemins des Arts.   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence

L’événement Conférence Amazonia, le mystère des couleurs du tapirage à la fluorescence Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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