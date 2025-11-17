Conférence AMNAD Laurent Craste et le vase de porcelaine l’amour vache Espace Simone Veil Limoges

Conférence AMNAD Laurent Craste et le vase de porcelaine l’amour vache

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Les Amis du Musée National Adrien Dubouché vous invitent à une conférence animée par Laurent Craste sur Le vase de porcelaine l’amour vache , explorant sa vision singulière, ses gestes artistiques et la portée critique de ses œuvres. Une rencontre riche d’émotions et de sens. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 10 36 74 association.adriendubouche@gmail.com

