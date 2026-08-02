vendredi 9 octobre 2026 · Maison de la culture du Japon à Paris · Paris

Informations pratiques

Intervenants :

Estelle Figon, agrégée de langue et civilisation japonaises et enseignante à l’Ens-Psl depuis 2007. Boursière du gouvernement japonais, puis du Kasumi kaikan, elle vit plusieurs années à Tôkyô. À son retour, elle travaille dans le monde des médias et de l’interprétariat, puis se tourne vers l’enseignement. Elle s’intéresse plus particulièrement à la littérature de la première moitié du XXe siècle et a traduit un roman de Sakaguchi Ango, Meurtres sans série, aux éditions Les Belles Lettres en 2016. Elle vient également de publier la traduction d’un recueil de textes de Hayashi Fumiko, Jeune Printemps, aux Éditions Rue d’Ulm.

Emmanuel Lozerand, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé de Lettres modernes, et professeur de langue et littérature japonaises à l’Inalco. Il s’intéresse aux auteurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, Natsume Sôseki, Mori Ôgai ou Masaoka Shiki par exemple. Il a notamment publié Littérature et génie national. Naissance de l’histoire littéraire dans le Japon de la fin du XIXe siècle (Les Belles Lettres, 2005, prix Shibusawa-Claudel 2005, traduit en japonais chez Iwanami shoten en 2022). Il a obtenu le prix Konishi de traduction 2017 pour Masaoka Shiki, Un lit de malade de six pieds de long (Les Belles-Lettres, 2016).

Sakaguchi Ango (1906-1955) occupe une place singulière dans l’histoire de la littérature japonaise. Rendu célèbre par son essai provocateur et paradoxal de 1946, « Daraku-ron » (La chute), il est l’auteur d’une œuvre romanesque trop mal connue en France, à l’exception de quelques nouvelles comme « Hakuchi » (L’Idiote, 1946) ou du roman Furenzoku satsujin jiken (Meurtres sans série, 1948). Dans notre monde incertain, traversé de crises, le moment n’est-il pas venu de redécouvrir cette figure attachante et son œuvre protéiforme ?

Le vendredi 09 octobre 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Réservation à partir du 9 septembre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T21:30:00+02:00

fin : 2026-10-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T18:30:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

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