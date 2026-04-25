Conférence animée et théâtralisée La table est dressée l’Art de recevoir sous le Second Empire Chalet Clermont-Tonnerre Vichy
Conférence animée et théâtralisée La table est dressée l’Art de recevoir sous le Second Empire Chalet Clermont-Tonnerre Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Conférence animée et théâtralisée La table est dressée l’Art de recevoir sous le Second Empire
Chalet Clermont-Tonnerre 109 boulevard des États-Unis Vichy Allier
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Plongez au cœur de l’élégance et du raffinement du Second Empire, à une époque où recevoir à table relevait d’un véritable art de vivre.
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Chalet Clermont-Tonnerre 109 boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Immerse yourself in the elegance and refinement of the Second Empire, at a time when entertaining at table was a veritable art of living.
L’événement Conférence animée et théâtralisée La table est dressée l’Art de recevoir sous le Second Empire Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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