Conférence | Art et science, un front commun | Sandra Geco, Nelly Pons, Xavier Cousin & Chris Franco Théâtre L’étoile du nord Paris
Conférence | Art et science, un front commun | Sandra Geco, Nelly Pons, Xavier Cousin & Chris Franco Théâtre L’étoile du nord Paris mardi 12 mai 2026.
Même si nous avons l’impression d’être épargné⸱e⸱s par la pollution plastique qui peut paraître « invisible ou ordinaire », nous sommes toutes et tous impacté(e)s par la pollution insidieuse des micro et nano-plastiques. Ne se décomposant pas, le plastique se fragmente et ne disparait jamais vraiment. Nous le respirons, le buvons et le mangeons pour le retrouver ensuite dans la circulation sanguine, le placenta ou encore les poumons.
Avec le projet « Blind Dreamers », Sandra Geco s’entoure de Nelly Pons (conférencière,autrice et essayiste), Xavier Cousin (chercheur et co-directeur du groupe GDR PES (CNRS) et Chris Franco (compositeur) afin de donner corps aux données… de rendre visible l’invisible et de le mettre en mouvement…
SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.
Le mardi 12 mai 2026
de 20h00 à 21h30
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T20:00:00+02:00_2026-05-12T21:30:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
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