Conférence artistique de Pierre Chaveau – « Vermeer, l’astronome… Un tableau, une conférence et mille regards », ESPASS de Podensac, Podensac

Informations pratiques

Conférence artistique de Pierre Chaveau – « Vermeer, l’astronome… Un tableau, une conférence et mille regards » Samedi 19 septembre, 14h00 ESPASS de Podensac Gironde

Gratuit. Café et boissons possibles sur place. 40 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Une œuvre. Un artiste. Des regards multiples… Et deux heures pour regarder Vermeer autrement

À l’occasion de sa première participation aux Journées européennes du patrimoine, l’ESPASS de Podensac proposera le 19 septembre 2026, de 14h à 16h, une conférence exceptionnelle autour de l’un des chefs-d’œuvre les plus fascinants de Johannes Vermeer : L’Astronome.

Cette conférence sera animée par Pierre Chaveau, artiste reconnu et spécialiste de l’art de la copie.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, licencié des Lettres, Arts Plastiques et Sciences de l’Art de l’Université Paris-Sorbonne, professeur de dessin et d’Histoire de l’Art, il partagera son regard d’artiste et d’enseignant sur l’œuvre de Vermeer.

Au-delà de l’analyse du tableau, Pierre Chaveau proposera une découverte originale de son propre travail et de plusieurs variations qu’il a réalisées.

Une manière de comprendre ce que signifie réellement « copier » une œuvre : reproduire, certes, mais aussi observer, questionner, interpréter et finalement créer.

Un tableau comme point de départ

Pourquoi Vermeer a-t-il choisi de représenter cet astronome penché sur son globe céleste ? Que nous raconte cette scène sur la science, la connaissance et la curiosité au XVIIe siècle ? Comment un artiste peut-il parvenir à cette lumière si particulière qui caractérise son œuvre ?

Et surtout : que se passe-t-il lorsque l’on prend le temps de regarder véritablement une œuvre ?

La rencontre invitera chacun à porter son propre regard sur L’Astronome, sans prérequis nécessaire en histoire de l’art. Curieux, passionnés, familles, habitants du territoire, amateurs d’art ou simples visiteurs seront les bienvenus.

L’art au cœur d’un lieu ouvert sur son territoire

Parce que la culture ne doit pas être réservée à quelques-uns, et parce qu’un établissement accueillant des personnes âgées peut aussi être un véritable lieu de vie, de création et de citoyenneté, au-delà de l’Art, cette conférence s’inscrit dans une démarche plus large : faire de l’ESPASS de Podensac un véritable lieu vivant, d’échange et de culture partagée.

Une occasion unique de franchir les murs de l’institution, de créer du lien entre générations, familles, habitants et professionnels.

Les Journées européennes du patrimoine sont ainsi l’occasion de redécouvrir le patrimoine autrement : non seulement celui que l’on visite, mais aussi celui que l’on fait vivre ensemble et dont on « parle » avec les anciens.

ESPASS de Podensac 5 Allée Georges Montel 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0663358370 https://www.espass-podensac.fr/tiers-lieu [{« type »: « email », « value »: « tierslieu@espass-podensac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 63 35 83 70 »}] L’ESPASS de Podensac est un EHPAD public qui porte, depuis 2022, une dynamique inclusive et participative de tiers-lieu ouverte au grand public.

Dans une démarche innovante et hybride, l’établissement souhaite créer des liens intergénérationnels forts, aussi bien en son sein qu’avec l’extérieur, faire évoluer les préjugés sur les EHPAD et leurs résidents, renforcer le pouvoir d’agir de chacun, favoriser l’accès quotidien à la culture et s’affirmer comme un véritable acteur de l’animation locale.

Grâce à un réseau de partenaires engagés, et lauréat du trophée « Gironde Inclusive 2026 », l’ESPASS organise de nombreux ateliers réguliers, des expositions, des conférences et des événements thématiques, comme des journées antillaises ou des journées de festival. Il propose également des espaces de coworking et anime plusieurs lieux ouverts à tous : salon bien-être, café associatif…

Enfin, avec la volonté de faire de la citoyenneté un véritable moteur, l’ESPASS collabore avec La Mascarette, une association locale d’éducation populaire et d’action sociale. Ensemble, ils expérimentent une organisation associant institution publique et pilotage associatif pour faire vivre et développer la dynamique du tiers-lieu. Parkings à proximité, proche de la route nationale 1113. Accessible PMR. Proximité avec le Parc Chavat, jardin remarquable et classé aux Monuments Historiques.

Une œuvre. Un artiste. Des regards multiples… Et deux heures pour regarder Vermeer autrement

©ESPASS de Podensac