Visite guidée du Musée Lillet et de son Chai à Barriques, Maison Lillet, Podensac

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Lillet et de son Chai à Barriques Samedi 19 septembre, 11h15, 15h15 Maison Lillet Gironde

Gratuit. Visites guidées exceptionnellement offertes, créneaux limités à 40 personnes, réservation fortement conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée du musée

Découvrez les collections du musée, accédez exceptionnellement au chai à barriques et bénéficiez d’une introduction aux différentes méthodes de production.

Maison Lillet 8 cours du Marechal Foch, 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 27 41 41 https://www.lillet.com/fr-fr/ [{« type »: « email », « value »: « lillet@lillet.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556274141 »}] Au cœur du vignoble des Graves, venez découvrir un site d’exception, lieu unique de fabrication du célèbre Lillet, apéritif incontournable du Sud-Ouest.

Dans l’ancienne distillerie, vous traverserez un siècle d’histoire, des origines du Lillet jusqu’à nos jours.

Parcours ponctué d’animations sensorielles et visuelles, le tout dans un cadre architectural authentique.

Moment fort de la visite : initiation à l’art de la dégustation dans une ambiance chaleureuse.

Et, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, accès exceptionnel à notre chai d’élevage !

Visite guidée de notre Musée

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