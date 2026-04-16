Conférence Au delà des mers, les bateaux à voile et l’exploration du monde Salle polyvalente Saillans

Saillans

Conférence Au delà des mers, les bateaux à voile et l’exploration du monde

Salle polyvalente Place de la République Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Qu’y a-t-il derrière l’horizon ? Comment y aller ? Comment transporter les hommes, les animaux et les marchandises ? Les bateaux apportent un précieux concours pour répondre à ses questions. Mais la navigation est une activité dangereuse.

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Salle polyvalente Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 43 95

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English :

What lies beyond the horizon? How do we get there? How do we transport people, animals and goods? Boats provide invaluable help in answering these questions. But navigation is a dangerous business.

L’événement Conférence Au delà des mers, les bateaux à voile et l’exploration du monde Saillans a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme