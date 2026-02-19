Conférence au musée. Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat
Conférence au musée. Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat dimanche 6 septembre 2026.
Conférence au musée.
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Entre 1870-1914, nationalisme aidant, musiques traditionnelles et fanfares s’influencent mutuellement. Vielles et cornemuses défilent en rang, faisant naître le folklore. Retour historique par le ménétrier-historien Maxou Heintzen.
.
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Between 1870 and 1914, with nationalism in full swing, traditional music and brass bands influenced each other. Hurdy-gurdies and bagpipes march in line, giving birth to folklore. A historical review by minstrel-historian Maxou Heintzen.
L’événement Conférence au musée. Jenzat a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule