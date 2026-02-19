Conférence au musée. Maison du luthier Musée, 8 Rue des Luthiers Jenzat
Conférence au musée.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
2026-09-13
Jenzat n’est pas le seul foyer de fabrication de vielles à roue. De Paris à la Normandie et la Lorraine, Jean-François Chassaing, conservateur du musée, retrace l’histoire des luthiers français du XVIIIe siècle à nos jours.
Maison du luthier Musée, 8 Rue des Luthiers Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Jenzat isn’t the only place where hurdy-gurdies are made. From Paris to Normandy and Lorraine, museum curator Jean-François Chassaing traces the history of French luthiers from the 18th century to the present day.
