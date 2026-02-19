Conférence au musée. Maison du luthier Musée, 8 Rue des Luthiers Jenzat

Conférence au musée.

Maison du luthier Musée, 8 Rue des Luthiers Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L’entrée du musée donne accès aux animations du jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Jenzat n’est pas le seul foyer de fabrication de vielles à roue. De Paris à la Normandie et la Lorraine, Jean-François Chassaing, conservateur du musée, retrace l’histoire des luthiers français du XVIIIe siècle à nos jours.

.

Maison du luthier Musée, 8 Rue des Luthiers Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jenzat isn’t the only place where hurdy-gurdies are made. From Paris to Normandy and Lorraine, museum curator Jean-François Chassaing traces the history of French luthiers from the 18th century to the present day.

L’événement Conférence au musée. Jenzat a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule