Conférence au musée. Maison du luthier Musée, 8 rue des Luthiers Jenzat

Conférence au musée.

Maison du luthier Musée, 8 rue des Luthiers Maison du luthier Musée Jenzat Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

L’entrée du musée donne accès aux animations du jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence par Agnès Unterberger. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris, 1893-1908).

.

Maison du luthier Musée, 8 rue des Luthiers Maison du luthier Musée Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Agnès Unterberger. As part of the European Heritage Days. Le bal Chanal au c?ur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d?un établissement populaire (Paris, 1893-1908)

L’événement Conférence au musée. Jenzat a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule