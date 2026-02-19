Conférence au musée. Maison du luthier Musée, 8 rue des Luthiers Jenzat
Conférence au musée. Maison du luthier Musée, 8 rue des Luthiers Jenzat samedi 19 septembre 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
2026-09-19
Conférence par Agnès Unterberger. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris, 1893-1908).
Maison du luthier Musée, 8 rue des Luthiers Maison du luthier Musée Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Lecture by Agnès Unterberger. As part of the European Heritage Days. Le bal Chanal au c?ur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d?un établissement populaire (Paris, 1893-1908)
