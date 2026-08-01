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AGENDA · Aunac-sur-Charente

Conférence Eglise Aunac-sur-Charente

jeudi 13 août 2026 · Eglise · Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Eglise
Adresse
Bayers
Ville
16460 Aunac-sur-Charente
Département
Charente
Tarif
5 5 5 Pour les non adhérents.

Aunac-sur-Charente

Conférence

Eglise Bayers Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les non adhérents.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Albert Marquet, maître des paysages.
Intervenant Eric Bonhomme
Professeur honoraire de chaire supérieure en Histoire Spécialiste du XIXème siècle et de la Troisième République.
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Eglise Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Albert Marquet, Master of Landscapes.
Speaker: Eric Bonhomme
Honorary Professor of History, specializing in the 19th century and the Third Republic.

L’événement Conférence Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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