Conférence Eglise Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Aunac-sur-Charente

Conférence

Eglise Bayers Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les non adhérents.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Albert Marquet, maître des paysages.

Intervenant Eric Bonhomme

Professeur honoraire de chaire supérieure en Histoire Spécialiste du XIXème siècle et de la Troisième République.

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Eglise Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Albert Marquet, Master of Landscapes.

Speaker: Eric Bonhomme

Honorary Professor of History, specializing in the 19th century and the Third Republic.

L’événement Conférence Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Destination Nord Charente